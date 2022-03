Van der Poel steekt ontgoocheling niet weg na podiumplek in eerste koers: "Dit is opnieuw een gemiste kans"

Met zijn podiumplek in Milaan-Sanremo toont Van der Poel dat hij er meteen staat. De ontgoocheling was er echt wel bij hem. Dat typeert de kampioen die hij is.

Een ander zou het hebben over een meer dan geslaagde rentrée. Niet Van der Poel. "Ik ben toch ontgoocheld. Ik win de sprint voor de derde plaats tegen de grootste favorieten. Zonde dat we niet voor de eerste plaats konden sprinten. Milaan sanremo is al een paar keer zo uitgedraaid. Het is een moeilijke koers om te winnen."

Ook complimenten van Van der Poel voor winnaar Mohorińć. "Ik zag zag dat hij een kloof had. Pogańćar zat in zijn wiel en ineens had hij een kleine kloof. We weten allemaal dat Mohorińć goede afdalingen kan rijden, maar ik dacht dat de groep groot genoeg was om hem terug te halen. Hij heeft de overwinning verdiend. Sterk, als je het kan volhouden tot op de streep."

GEBREK AAN SAMENWERKING

Al liep achter de Sloveen wel één en ander mank. "Er was ook een gebrek aan samenwerking in de achtervolging. Pedersen en Van Aert probeerden echt het gat te dichten. We hadden misschien nog een paar ploegmaats nodig om het gat dicht te kunnen rijden, maar dat is koers. Ik hoop terug te komen om te winnen, maar ik word ook ouder. Dit is opnieuw een gemiste kans."