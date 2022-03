Teammanager Jumbo-Visma snapt passieve houding Alpecin-Fenix niet: "Waar rij je nou eigenlijk voor?"

Teleurstelling bij Jumbo-Visma: Van Aert won Milaan-Sanremo ook niet. Vooral dat Alpecin-Fenix niet meer meewerkte in de loop van de koers, stoorde de manager van Jumbo-Visma.

"Onze Jos van Emden heeft 250 kilometer alleen op kop van het peloton gereden", zegt Richard Plugge aan het Laatste Nieuws. "Van Quick.Step-Alpha Vinyl snap ik het nog, maar van Alpecin-Fenix niet. Dan denk ik: ‘Wil je nou winnen of waar rij je eigenlijk voor?’ Maar het maakt niet uit, wij hebben onze verantwoordelijkheid wél genomen."

Het was natuurlijk nog maar de eerste koers van Mathieu van der Poel. Misschien wisten ze bij Alpecin-Fenix zelf niet goed of hij zou meedoen voor de prijzen? "Dat was slechts een rookgordijn. We wisten allemaal dat hij zou meedoen", aldus Plugge.