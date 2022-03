Mohoric was geen verrassende winnaar: "Laat het een les zijn voor Remco Evenepoel"

Matej Mohoric mag dan voor velen de verrassing van Milaan-Sanremo zijn, maar die mening is Marc Sergeant niet toegedaan.

Al lang voor de Cipressa stelde Bahrain Victorious alles in het werk om Mohoric naar de overwinning te loodsen.

“Het is te weinig belicht de voorbije weken, nochtans kon je het ook al in de Omloop Het Nieuwsblad zien: naast Jumbo-Visma en UAE is Bahrain het derde sterke blok dit voorjaar. Het is geen toeval dat er met Tratnik en Carruso nog twee ploegmaats van Mohoric in de top vijftien van Milaan-Sanremo eindigen”, zegt Marc Sergeant aan Het Nieuwsblad.

En Colbrelli was zelfs nog niet van de partij. Voor Sergeant het teken dat er geduld moet uitgeoefend worden met de renners. “Toen Mohoric prof werd, was hij net twee jaar op rij wereldkampioen geworden, eerst bij de junioren, nadien bij de beloften. Wat Pogacar vandaag doet, verwachtte toen iedereen van Mohoric. Hij zou ook bij de profs alles en iedereen onmiddellijk overschaduwen. Niet dus.”

“Zijn carrière stagneerde en leek zelfs even helemaal niet van de grond te komen. Tot de jongste twee jaar. Het toont dat je ook in tijden waarin prille twintigers er heel snel staan, de tijd soms zijn werk moeten laten doen. Sommige renners staan er pas écht als ze 27 zijn. Laat het een les zijn, ook als we met zijn allen wat ongeduldig worden over iemand als de 22-jarige Remco Evenepoel.”