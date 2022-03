Mathieu van der Poel maakt plannen voor grote rondes bekend

Mathieu van der Poel heeft grote plannen als het op de rondes aankomt. Hij mikt op de Giro en de Tour en wil die volledig uitrijden.

Twee keer drie weken meedraaien in een grote ronde, dat is het plan dat Mathieu van der Poel voor dit jaar heeft.

"Het is nog niet 100 procent zeker, maar een combinatie van Giro en Tour zit wel in mijn hoofd", zei Van der Poel voor het vertrek van de eerste rit in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. "Ik heb de intentie om de Giro en de Tour dit jaar allebei uit te rijden."

De Ronde van Italië begint op 6 mei in Boedapest. De Giro eindigt op 29 mei in Verona. De Tour de France begint een goede maand later, op 1 juli in Kopenhagen.