De Lie rijdt niet in Ronde van Vlaanderen ... om World Tour-punten te verzamelen

Arnaud De Lie is dezer weken goed bezig en maakt indruk. Dan maar ook de grote klassiekers rijden? Niet dus.

In de Ronde van Vlaanderen zal De Lie niet aan de start komen. Enerzijds omdat het voor de jongeling misschien wat te veel kilometers zijn?

Degradatie voorkomen

Er spelen nog andere redenen, want Lotto-Soudal wil degradatie uit de World Tour voorkomen. En dus moet het punten pakken.

De kans dat De Lie een topnotering kan neerzetten in de Ronde? Die is minder groot dan dat hij nuttige punten kan pakken in de Volta Limburg Classic, waar hij wel aan de start zal komen.