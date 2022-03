Na sterke week is vat leeg bij Vandenabeele in laatste etappe Catalonië: "Was leuk maar zwaar"

Hneri Vandenabeele reed de afgelopen week een sterke Ronde van Catalonië maar moest in de laatste etappe alles laten gaan en eindigde pas op de 89e plaats.

Traditiegetrouw geven veel renners op in de laatste etappe van zo'n wielerronde van een week, zeker als er hard gekoerst wordt. In Catalonië kwamen er slechts 94 renners over de finishlijn en waren er 20 opgaves te melden. Ondanks een lastige dag finishte Henri Vandenabeele op de 89e plek op meer dan 7 minuten van ritwinnaar Bagioli.

Vandenabeele toonde zich meermaals in deze editie van de Ronde van Catalonië met top 10 plaatsen en ook in de laatste etappe toonde het 21-jarige talent zich. "Ik was er opnieuw in geslaagd om in de vlucht van de dag te zitten maar mechanische pech zorgde ervoor dat ik terugvloog naar het peloton", klinklt het.

"Mijn benen waren moe na de inspanning dus wanneer de favorieten gingen, kon ik niet volgen. Het was een leuke maar lastige week en ik kijk alvast uit naar de volgende races", besluit Vandenabeele op een positieve noot.