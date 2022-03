"Geen conclusies voor Ronde!" - Van Aert gaat rustig doen deze week: "Vorm is uitstekend"

Jumbo-Visma greep naast de winst in Gent-Wevelgem, maar kon zich daar wel bij neerleggen na alle successen die ze al boekten dit seizoen. Wout Van Aert werd 12de en liet zien dat zijn vorm goed zit.

"Heel eerlijk: ik had niet de benen van vrijdag", zegt hij in HLN. Maar daar hoeven geen conclusies aan vastgeknoopt worden. "Mijn vorm is uitstekend. Maar ik heb dit nóg al goed verteerd in het verleden. De waarheid is dat Gent-Wevelgem een totáál andere koers is dan de Ronde van Vlaanderen. En dat we hier niet veel moeten uit concluderen."

En deze week zal er niet al te veel op het programma staan. Losrijden, herstellen, veel rusten en op het einde van de week weer opbouwen. Dwars door Vlaanderen laat hij dus schieten. ''We zullen de Ronde nog wel eens verkennen. Maar ik ga vooral goed naar mijn lichaam luisteren."