Alternatieve voorbereiding van Mathieu van der Poel heeft werk gedaan: "Ik ben in betere vorm dan ik gedacht had"

Mathieu van der Poel spreekt met overtuiging over de eigen vorm. Zijn voorbereiding liep via een andere weg dan de meeste concurrenten, maar Van der Poel staat er wel op tijd.

"Ik had een rittenkoers nodig om die paar procentjes extra erbij te krijgen", verkondigde Mathieu van der Poel voor de start van Dwars door Vlaanderen. "Ik ben goed uit de Coppi e Bartali gekomen. Ik voel me goed, ik ben er klaar voor."

Dwars door Vlaanderen winnen: Van der Poel zou dat zeker niet laten liggen. "Ik hoop dat ik moeilijk te kloppen zal zijn. Ik ben in betere vorm dan ik gedacht had dat ik zou zijn." En in het geval van Van der Poel wil dat wel wat zeggen.

GEWIJZIGD PARCOUS

De andere hele grote naam op de deelnemerslijst is Pogačar. "Het is de eerste keer hier voor Pogačar, maar ik denk wel dat hij op de afspraak zal zijn", was de verwachting van Van der Poel. Het parcours van Dwars door Vlaanderen is wel danig veranderd. Het ging wel zeker lastig genoeg zijn, volgens de Nederlandse alleskunner. "Op de tussenstukken zal er wel aangevallen worden."