Bram Tankink over dipje Quick-Step: "Als ik me Patrick Lefevere een beetje voor de geest kan halen ..."

Al zeventien overwinningen dit seizoen voor Quick-Step - Alpha Vinyl, maar echt blinken op Vlaamse wegen zat er nog verre van in. En de tijd begint stilaan te dringen.

"Of het crisis is? Nouja, als ik me Patrick Lefevere een beetje voor de geest kan halen, dan zal hij niet goed gestemd zijn", aldus Bram Tankink in Vive le Vélo, leven de Ronde.

Ommetje

"Ik zou wel een ommetje maken als ik hem nu in de buurt zou zien komen. Het is altijd zijn kracht geweest en dat zal ook nog wel blijven."

"Je zit gewoon in een dipje en je zit met de blessures en de zieken. Je kan niet elk jaar top zijn en misschien dat het nu vanuit een underdogpositie wel lukt, want Kasper Asgreen rijdt fantastisch goed."