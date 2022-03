Declercq rijdt uit bij comeback maar ploeg vooraan afwezig: "Eens het niet 100% loopt moeilijk om knop om te draaien"

De comeback van Tim Declercq in Dwars door Vlaanderen was het lichtpuntje voor zijn ploeg. Vooraan waren er echter geen renners van Quick-Step te bespeuren.

"Of ik blij ben dat ik weer kon koersen? Toen ze op honderd kilometer van de meet doortrokken, ging ik iets anders gezegd hebben. Het deed zeer. Dat was te verwachten. Ik heb een redelijk goed basisniveau, maar die hoge pieken kan ik niet aan. Op de hellingen moet je 520 Watt en meer kunnen duwen of anders kom je er niet aan te pas", analyseerde Tim Declercq na zijn eerste koers in een kleine anderhalve maand.

NORMALE HARTSLAGEN

Declercq heeft die wedstrijd ook zonder grote problemen kunnen afwerken. "Mijn hartslagen waren normaal. Het was ook niet zo dat ik ademhalingsproblemen had. Er was enkel een conditionele achterstand, wat ook niet onlogisch is."

Voor Quick-Step Alpha Vinyl gaat de lijdensweg in de klassiekers ondertussen door: Dwars door Vlaanderen was op dat vlak misschien wel het dieptepunt. "We hebben veel ziektes en pech gehad. De nieuwe generatie heeft misschien nog net dat tikkeltje explosiviteit nodig. Zij hebben ook de neiging om iets meer klimmer te worden. Eens het niet 100% loopt, is het moeilijk om die knop om te draaien."

MENTAAL DOORWEGEND

Begint dat dan mentaal ook door te wegen? "Misschien kruipt dat onbewust in de hoofden. Het is zaak om ons te herpakken." Alle hoop op Asgreen dus voor de Ronde van Vlaanderen. "Ik denk dat Kasper Asgreen wel in orde is", blijft Declercq positief.