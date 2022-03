Noodlot slaat toe bij Jumbo-Visma: 'Deelname van Wout van Aert aan Ronde van Vlaanderen onwaarschijnlijk'

Nieuws dat inslaat als een bom: Vlaanderens Mooiste gaat het meer dan waarschijnlijk zonder zijn grote topfavoriet moeten stellen. Wout van Aert, die dit jaar al wedstrijden als de Omloop en de E3 op zijn naam schreef, zal er zondag mogelijk niet bij zijn.

"Wout van Aert voelt zich niet goed", staat op de sociale media van Jumbo-Visma te lezen. "Hij zal de ploeg niet vervoegen tijdens de verkenning van de Ronde van Vlaanderen." En nog straffer: "Deelname aan de Ronde van Vlaanderen is onwaarschijnlijk".

🇧🇪 #RVV22



Wout van Aert is not feeling well, so he will not join the Tour of Flanders recon. His participation in the Tour of Flanders is unlikely. pic.twitter.com/dxsZvPrWSh