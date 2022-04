Wat kunnen Tim Declercq en Yves Lampaert in de Ronde van Vlaanderen? "Ploeg zo goed mogelijk helpen"

Quick-Step Alpha Vinyl trommelt Tim Declercq en Yves Lampaert op voor de Ronde van Vlaanderen. Ook al is het bekend dat zij nog een achterstand hebben door de gemiste wedstrijden.

"Ik ben blij dat ik zonder pijn in de hartstreek Dwars door Vlaanderen ben doorgekomen", bekijkt Tim Declercq het langs de positieve kant. "Ik heb natuurlijk een gebrek aan conditie. Je kunt niet verwachten dat ik honderd procent ben. Ik hoop wel om de volgende weken te verbeteren."

En om ondertussen in de mate van het mogelijke zijn steentje bij te dragen. "Ook als je geen honderd procent bent, moet het toch mogelijk zijn om de ploeg zo goed mogelijk te helpen." Lampaert bevestigt wat hij eerder ook al liet doorschemeren. "Ik denk dat zondag nog te vroeg komt om mijn eigen kans te gaan. Ik ga wel proberen om Kasper Asgreen en Florian Sénéchal in een goede positie in de finale te krijgen."

Florian Sénéchal is ook in orde

"Als je zelf nog niet top bent, is het fijn als je daarbij wel kan helpen", voegt de West-Vlaming daar aan toe. Asgreen is dan de man die het moet doen voor Quick-Step, al zal hij wel steun krijgen, denkt Lampaert. "Florian is ook in orde, daar ben ik zeker van."