José De Cauwer onder de indruk na Ronde: "Dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit gezien"

Het was een hele straffe koers, de Ronde van Vlaanderen editie 2022. Ook José De Cauwer was enorm onder de indruk.

"Met wat Pogacar vandaag uit zijn benen schudde, had hij Jumbo-Visma wellicht ook in de vernieling gereden", aldus José De Cauwer bij Sporza.

Nog nooit gezien

"Er was een hele goeie Wout nodig geweest om mee te zijn. Wat Pogacar deed op de Oude Kwaremont heb ik eerlijk gezegd nog nooit gezien."

"De aanwezigheid van Pogacar maakt de zege van Van der Poel veel mooier. En ze verzacht de afwezigheid van Van Aert. Een tweevoudig Tourwinnaar laat zich hier even in de tang nemen. Dat is mooi."