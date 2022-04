Plots ook protest in de Ronde: klimaatactivist duikt vlak na finish Van der Poel op aan streep in Oudenaarde

Van der Poel was nog aan zijn sprint in Oudenaarde bezig of een klimaatactivist liep het Ronde-parcours op.

Opkomen voor het klimaat, ook dat is de Ronde van Vlaanderen. Toch voor deze protestant in kwestie. Terwijl ze in de kopgroep spurtten voor de zege, kon in de verte al een man in een wit t-shirt en een jas in de hand opgemerkt worden. Het was een protestant.

'CLIMATE JUSTICE NOW'

Deze persoon wandelde kort na de sprint van de eerste vier over de streep, terwijl er uiteraard ook nog andere renners in aantocht waren. Hij droeg een sobere outfit: wit en zwart waren de kleuren. Op zijn wit-shirt stond in het zwart geschreven: 'Climate Justice Now'. Een dringende oproep voor klimaatgerechtigheid.

Gelukkig is er geen melding geweest van wielrenners die hiervoor in gevaar werden gebracht. Protesteren kan ook op een andere manier dan zomaar het parcours van een wielerwedstrijd op te lopen.