Renner houdt ermee op dit voorjaar na nieuwe DNF: "Alles gegeven, maar stelt niet veel voor"

Het waren niet meteen de beste weken voor hem en nu is het ook duidelijk dat het niet goed gaat. Met verstrekkende gevolgen.

134e in De Panne, 101e in Milaan - San Remo, 118e in de Tirreno en 122e in de Omloop Het Nieuwsblad. En verder? Veel DNF's.

Alles gegeven

Niet aan de meet in de Strade Bianche, de E3, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en nu ook niet in de Ronde van Vlaanderen.

En dus houdt Gianni Moscon er gewoon mee op wat dit voorjaar betreft. "Mijn conditie zit onder het nulpunt. Ik heb alles gegeven, maar het stelde niet veel voor en dus houdt het hier op voor het voorjaar."