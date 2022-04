Van der Poel laat het smaken na overwinning in de Ronde en grijpt al snel naar... hamburger: "Ik had enorme honger"

Wat wil iemand na een overwinning in de Ronde? In het geval van Van der Poel: een hamburger. En of dat gesmaakt heeft.

Een grappig zicht toen Mathieu van der Poel na zijn overwinning langsging in de studio van Maarten Vangramberen: de Nederlander had een hamburger bij. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen wachtte wel tot alle vragen daar gesteld waren om er een hap in te zetten.

WACHTEN OP FINISH DAMESWEDSTRIJD

Van der Poel legde na zijn persconferentie uit hoe het kwam dat hij zo naar die hamburger verlangde. "We moesten na de aankomst wachten op de finish van de vrouwen, want de podiumceremonie vond pas nadien plaats. Ik had nog niets gegeten. Ik had een enorme honger."

Begrijpelijk, want alle verplichtingen na zo'n wedstrijd nemen een pak tijd in beslag. Het was overigens een hamburger met uien, liet Van der Poel nog weten. Zo lang het maar lekker was.