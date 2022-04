Winnaar Van der Poel twijfelt er niet aan: "Wout van Aert had zeker mee in de kopgroep gezeten"

Mathieu van der Poel zei voor aanvang van de Ronde van Vlaanderen dat hij Wout van Aert liever aan de start zag staan.

Nadat hij de Ronde gewonnen had, ging Van der Poel daar nog even dieper op in. Van Aert had nog een extra bondgenoot kunnen zijn om de koers snel hard te maken. "Dat bedoelde ik toen ik vooraf zei dat ik hem er liever bij heb. En jongens als Pogačar ook. Zij beginnen van ver te koersen."

MEEST EERLIJKE MANIER

Dat is ook de koerswijze die Van der Poel nauw aan het hart ligt. "Het is misschien niet de juiste beschrijving om te zeggen dat dat de gemakkelijkste manier is... Ik zou het de meest eerlijke manier noemen om in de finale te komen met de beste renners. Het had nog specialer geweest met Wout erbij."

Want het lijdt volgens de tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen weinig twijfel: als Van Aert aan de start had gestaan, had hij ook gestreden voor de overwinning. "Wout van Aert had ook meegedaan voor de prijzen. Hij had zeker in de kopgroep gezeten. Ik hoop dat hij weer fit geraakt voor Parijs-Roubaix."