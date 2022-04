Quick-Step met meerdere debutanten naar Amstel Gold Race: Asgreen en Bagioli zijn de kopmannen

De Ronde werd geen succes voor Quick-Step, op naar de Amstel Gold Race dan maar. Asgreen zal ook daar één van de kopmannen zijn.

Quick-Step Alpha Vinyl gaat komende zondag meerdere debutanten aan de start van de Nederlandse klassieker brengen. Kasper Asgreen, Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Jannik Steimle en Stan Van Tricht zullen voor de eerste keer in hun carrière deelnemen aan de Amstel. Florian Sénéchal en Zdeněk Štybarvervolledigen de selectie.

© photonews

Asgreen en Bagioli zijn in principe de kopmannen. Asgreen werd in de Ronde van Vlaanderen te licht bevonden, maar was nog altijd de beste renner van de ploeg en werd eerder dit seizoen wel knap derde in Strade Bianche. Bagioli won onlangs een rit in de Ronde van Catalonië.

Na zijn ritzege werd de Italiaan wel ziek, maar nu zou hij weer fit moeten zijn. Bij Quick-Step zullen ze duimen dat de ziekte helemaal uit zijn lijf is. Met het einde van een tegenvallende klassieke campagne stilaan in het vooruitzicht dit voorjaar, mag de Wolfpack komende zondag proberen te verrassen.