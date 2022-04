Wout van Aert topfit in Parijs-Roubaix? "Dan ben ik hoopvol voor hem"

Wout van Aert mag volgens zijn team Jumbo-Visma de trainingen hervatten. In de Amstel is hij er nog niet bij, maar Parijs-Roubaix zou zomaar kunnen. En wat is dan mogelijk?

Wout van Aert moest in isolatie na een positieve test op het coronavirus, maar hield het bij gematigde symptomen en mag ondertussen dus alweer trainen. Weinig verval De renner van Jumbo-Visma kan mogelijk zelfs topfit aan de start verschijnen van Parijs-Roubaix. "Als hij vier-vijf dagen intensief kan trainen ben ik hoopvol voor hem", aldus Jan Boonen - inspanningsfysioloog aan de UGent - in Het Laatste Nieuws. "Hij heeft al heel wat wedstrijdritme in de benen, zijn basis is breed en zijn vormpeil lag zeer hoog. Als hij maar een week out was, dan zal er weinig verval zijn."