Quick-Step houdt Evenepoel voorlopig weg van Vlaamse klassiekers: "Niet meer voortdurend programma omgooien"

Aangezien Quick-Step het zo moeilijk had en heeft in de Vlaamse klassiekers, zou Remco Evenepoel in die wedstrijden dan geen troef kunnen zijn?

Evenepoel gaf na de vierde rit in de Ronde van het Baskenland aan dat hij ooit wel zeker de Vlaamse klassiekers wil rijden. Ooit, dat is zeker niet nu, want zijn ploeg houdt de boot af. "Dat Remco ontzettend hard en snel met een fiets kan rijden, is een publiek geheim. Maar de Vlaamse klassiekers zijn nog wel net iets anders", zegt ploegleider Klaas Lodewyck in Het Laatste Nieuws.

"Als je alles gaat doen, doe je 't misschien maar aan 90%", vervolgt Lodewyck. "Terwijl je 100% moet zijn om te kunnen meespelen voor de zege. Beter focust hij eerst op de koersen die hij zeker kan winnen. We gaan niet meer voortdurend zijn programma omgooien, zoals we dat in 2021 té vaak gedaan hebben. Na de Giro vorig jaar zijn we met z'n allen rond de tafel gaan zitten en hebben we besloten om het rustiger aan te pakken."

LEFEVERE EN LODEWYCK OP ZELFDE GOLFLENGTE

Patrick Lefevere zit op dezelfde golflengte wat Evenepoel en het Vlaamse voorjaar betreft. "Het is niet aan de orde nu. De Vlaamse klassiekers zitten er zo goed als op en we kijken met Remco nog niet vooruit naar volgend jaar. Stap voor stap. Laat hem eerst maar zijn huidige voorjaarsplanning afwerken."