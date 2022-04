Remco Evenepoel verovert de leiderstrui in de Ronde van het Baskenland, opnieuw ritwinst voor Ineos

Een sterke Remco Evenepoel heeft de leiderstrui veroverd in de Ronde van het Baskenland. Bij Ineos kunnen ze ook weer lachen na ritwinst.

Een aantal Belgische opgaven in deze bergrit: Verschaeve en Goossens stapten af. Goossens was de laatste man in koers van Intermarché-Wanty-Gobert. Met Soler, Carlos Rodriguez, Hamilton, Kuss, Elissonde en Samitier zaten er toch een aantal sterke klimmers al in een vroege ontsnapping. Een angstaanjagend moment kwam er toen Hamilton over een vangrail vloog. De Australiër kwam gelukkig toch weer uit het dal geklauterd.

Soler en Rodriguez gingen er met hun tweetjes vandoor. Met een voorsprong van meer dan drie en een halve minuut mocht Soler zelfs dromen van de gele trui. In de laatste dertig kilometer ging het verschil echter toch snel naar beneden. Rodriguez ging er daarom alleen vandoor, nadat hij eerder geweigerd had om mee te werken met Soler.

AANVAL EVENEPOEL

Evenepoel voelde zich ook nog goed en zijn aanval zorgde voor de nodige averij. Niemand minder dan Roglič zakte er door: er zou dus een nieuwe leider komen. Vingegaard, Vlasov, Mas, Bilbao, Martínez en Izagirre waren wel mee. Dit groepje zou ook nog Soler inrekenen, maar Rodriguez niet meer, al viel die op het laatste muurtje van de dag nog bijna stil. Martínez werd tweede, Evenepoel derde.

Op dat laatste muurtje was het nog niet zo simpel om overeind te blijven: Vlasov en Vingegaard gingen tegen de vlakte en moesten met hun fiets in de hand al lopend over de finish. Ook voor Evenepoel zal het zwaar geweest zijn, maar hij houdt er wel de leiderstrui aan over: in het klassement bedraagt zijn voorsprong op eerste belager Martínez twee seconden.