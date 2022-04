🎥 De gekende beelden zijn terug: mensenzee van dolle fans verspert renners het zicht bergop in Baskenland

Klimmen in het Baskenland: het is iets speciaals. Beelden van een mensenzee van supporters: we hebben ze in het verleden al vaak gezien. Die taferelen zijn nu terug.

Ze zijn echt wel weggeweest, want door corona mochten de mensen lang niet naar de koers komen en werd er ook streng op toegezien dat de renners goed afgeschermd werden. Die tijd lijkt nu toch duidelijk voorbij, afgaande op de slotetappe in de Ronde van het Baskenland. KRABELIN HAU BAI DA AMBIENTE ONA!!



No sabéis cuánto echábamos de menos momentos así.



🏆 GP @BancoSabadell #Itzulia pic.twitter.com/5O9Cd31AwK — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 9, 2022 Het waren weer de bekende beelden uit de verleden van renners die zich door een kleine opening een weg naar boven moesten vinden en Baskische fans die rijen dik stonden en vol overgave iedereen bleven aanmoedigen. Op 36 kilometer van de aankomst stonden er zelfs zo veel mensen op straat dat de klimmende renners de weg niet voor zich uitzagen. 😤 Arratera igo ondoren, jeisteko ordua da. Goazen!



🔥 Tras subir a Arrate toca bajar, y sin descanso



🏆 GP @BancoSabadell



🎥 @eitbkirolak #Itzulia pic.twitter.com/D1gZTnbd9J — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 9, 2022 Als iedereen dan op het gepaste moment tijdig wegsprint, zijn dit uiteraard schitterende taferelen. Er kwamen alleszins geen valpartijen voort uit al dat supportersenthousiasme. Ook in het Baskenland is de steun van het publiek weer heel erg voelbaar voor de profwielrenners.