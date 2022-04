Daar is de volgende rittenkoers van een week al: Caleb Ewan en Harm Vanhoucke moeten in Turkije punten sprokkelen voor Lotto-Soudal

Eén dag na de Ronde van het Baskenland en tijdens de Amstel Gold Race en Brabantse Pijl. Nee, de plek op de kalender is niet ideaal voor de Presidential Cycling Tour van Turkije. Maar toch wordt het uitkijken naar enkele etappes.

Vorig jaar kon het geluk niet op bij Quick.Step-Alpha Vinyl in Turkije. De ploeg vierde de terugkeer van Fabio Jakobsen na een lange comeback én kon vier etappes winnen met Mark Cavendish. Voor de Brit waren het de eerste ritzeges sinds 2018. Wat daarna volgde was een groene trui in de Tour en een evenaring van het zegerecord van Eddy Merckx.

Dit jaar geen Quick.Step aan de start maar de sprints zullen wel zeer spannend worden. Van de 8 etappes zullen er 4 of 5 normaal gezien zeker in een massasprint eindigen. Daarbij zullen we een duel te zien krijgen tussen Caleb Ewan, Jasper Philipsen en Sam Bennett. De laatste zege van Bennett is ondertussen al even geleden (bijna een jaar) en bij Lotto-Soudal hebben ze de punten nu echt wel dringend nodig om een plekje in de WorldTour te handhaven.

De vierde etappe is de enige echte onversneden bergetappe met aankomst in het Spil Milli Park. Daar zal de beslissing vallen over de eindzege in Turkije. En daarvoor moeten we vooral naar Nairo Quintana kijken. Ook Jay Vine staat aan de start. De Australiër werd vorig jaar tweede op één seconde van eindwinnaar Diaz. Verder mag Harm Vanhoucke misschien wel een podiumplek koesteren en start ook Henri Vandenabeele.