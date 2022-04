Kwiatkowski en Ineos vieren na fotofinish dan toch in Amstel Gold Race, Benoot mee op het podium

Opnieuw kwam er in de Amstel Gold Race een fotofinish aan te pas. Kwiatkowski en Ineos konden uiteindelijk juichen.

Een elitegroepje van een tiental renners, met daarbij ook topfavoriet Mathieu van der Poel, zonderden zich af. De vraag was vervolgens of Van der Poel het voldoende kon controleren om zelf te sprinten voor de overwinning. Dat bleek niet het geval: een derde opeenvolgende zege - na zijn overwinningen in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen - kwam er niet.

Cosnefroy en Kwiatkowski konden het wel prima met mekaar vinden. Die twee reden een kloof van dertig minuten bijeen. De achtervolgers gaven het nog niet op en kwamen nog dichter. Helemaal de oversteek maken bleek toch een te moeilijke opdracht.

Het werd een millimetersprint tussen Cosnefroy en Kwiatkowski. Vorig jaar was er al een fotofinish tussen Van Aert en Pidcock. Ineos lachte toen groen, maar kon nu wel vieren. Aanvankelijk leek Cosnefroy de winnaar, maar het was toch Kwiatkowski die zijn voorwiel als eerste voorbij de meet stak. Benoot werd verdienstelijk derde.