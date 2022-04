Podiumrenners na Amstel Gold Race: winnaar wist na vorig jaar dat geduld aan orde was, Benoot haalde maximum eruit

Na de Amstel Gold Race waren Kwiatkowski, Cosnefroy en Benoot de renner voor het podium. Alle drie deden ze hun verhaal na een bloedstollende finale.

"Ik had er superveel vertrouwen in dat ik kon winnen, maar de laatste vijftig meter waren superlastig. Ik was aanvankelijk triest, want we konden enkel met de zege tevreden zijn. Van de sprint van Tom Pidcock vorig jaar leerde ik dat je even moet wachten", koppelde Kwiatkowski even terug naar de editie die Van Aert won. "In het begin van het seizoen stond mijn kalender op zijn kop omdat ik ziek was, maar ik sta er opnieuw."

"Ik had liever gewonnen, maar het blijft een mooi podium", bekeek Cosnefroy zijn tweede plaats toch nog positief. "Ik ben tevreden over wat ik persoonlijk heb kunnen doen. Het was het doel om vooraan mee te zitten. Ik heb veel werk opgeknapt. Kwiatkowski kon nog zeggen dat Pidcock in de achtervolgende groep zat. De dynamiek zit goed. Ik hoop dat het zo verder kan gaan."

Benoot reageerde bij Sporza op zijn podiumplaats. "Ik heb zelf een beetje de ontsnapping geforceerd. Het was nadien moeilijk, met Ineos dat met twee man vooraan zat. Het was even lastig voor mij om het gaatje toe te rijden toen Cosnefroy vol aanging. Derde was het maximale. In een koers van dat niveau moet je altijd het maximale eruit halen. Podium is wel mooi."