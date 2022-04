Vollering en Van Vleuten moeten vrede nemen met podium, Italiaanse verrast in Amstel Gold Race

Het is geen Nederlandse winst geworden in de Amstel Gold Race. Vollering en Van Vleuten waren er nochtans dicht bij, maar een Italiaanse was nog sneller.

Ondanks alle heuvels die in het parcours werden opgenomen, werd de finale toch nog met een grote groep aangevat. Ellen van Dijk probeerde wel op kousenvoeten nog weg te rijden. Zo'n grote naam werd uiteraard niet zomaar een voorgift gegund. Tijdens de laatste passage op de Cauberg moest het gebeuren voor de aanvalslustigen. Van Vleuten kwam al vroeg op de klim met haar versnelling voor de dag. Op de top waren nog zes rensters mee. Dat waren de kanshebsters om het in de sprint af te maken. Cavalli zorgde voor de verrassing. Vollering moest zich neerleggen bij een tweede plaats. Voor Van Vleuten werd het net als in de Ronde van Vlaanderen een podiumplaats