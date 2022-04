Alaphilippe en Evenepoel dolgelukkig met hun samenwerking: "Veel kunnen praten"

Wereldkampioen Julian Alaphilippe is bij QuickStep-Alpha Vinyl duidelijk gelukkig met de samenwerking met Remco Evenepoel. En dat gevoel is wederzijds.

Het gevoel dat Alaphilippe bij Evenepoel heeft is altijd al top geweest. “Iedereen kent het potentieel en de kwaliteiten van Remco en mij. We zijn twee verschillende renners, maar wel complementair”, zegt de Fransman aan HLN.

“Sinds hij bij de ploeg kwam, is er niet één keer sprake geweest van onderlinge concurrentie of problemen. We helpen elkaar graag en halen er samen het maximum uit. We rijden allemaal om te winnen. Als dat niet lukt, hebben we het tenminste geprobeerd.”

Ook Evenepoel is blij met zijn Franse ploegmaat. “Het klikt. Noem ons gerust vrienden. Ik kan me niet één dispuut of onenigheid voor de geest halen. Tijdens de winterstages, waar we deel uitmaakten van hetzelfde trainingsgroepje, hadden we al veel kunnen praten. Heel belangrijk in functie van de klimklassiekers, want daar gaan we elkaar echt nodig hebben.”