Teuns was ei zo na mee met de leiders en dan had hij voor de zege gestreden: "Daar ben ik heel ontgoocheld over"

Opnieuw een ereplaats voor Dylan Teuns, maar er zat nog meer in. Ei zo na had hij voor de zege gestreden in de Amstel Gold Race.

"Het was goed dat ik meedeed in de finale", maakte Teuns net als in de Ronde van Vlaanderen een prima indruk. "Bij de laatste passage aan de finishlijn voor de echte aankomst ontsnapten twee renners. Ik probeerde de oversteek te maken."

KLOOF NIET OVERBRUGD

Teuns ging inderdaad nog achter Cosnefroy en Kwiatkowski aan. De Belg van Bahrein leek er even naartoe te rijden. Finaal lukte dat echter toch niet. "Ik kwam heel dicht bij, maar kon de kloof niet overbruggen. Daar ben ik heel ontgoocheld over."

Vervolgens was het kwestie om de knop om te draaien. "Ik probeerde er het maximale uit te halen en dat werd dan de tiende plaats. Maar nogmaals: het is ontgoochelend, want mijn gevoel tijdens de koers was heel goed. En de jongens in de ploeg deden het de hele dag uitstekend."