'Team DSM klaar om bandendruksysteem in Parijs-Roubaix te gebruiken'

Team DSM zou volgens verschillende bronnen de techniek, die Scope Atmoz heet, al zondag in Parijs-Roubaix gebruiken. Met een simpele druk op de knop kan een renner dan de bandendruk aanpassen.

Volgens het bedrijf achter de techniek kan er de nodige winst geboekt worden, tot wel zo’n 30 watt. Best veel, al zal het voor de renners ook wennen zijn om er goed mee om te gaan.

Op sociale media heeft Team DSM een grappig filmpje gedeeld en daarin spreken ze over een geheim dossier, met een game changing invloed.

๐‚๐ฅ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐Ÿ๐ข๐ž๐:



Hi โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ,



โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆ UCI approval - we can use our โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ! Game-changing.



โ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆ see what everyone thinks โ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆ documentary...#KeepChallenging #TrulyTogether pic.twitter.com/SUX4Kc3GjO