Teammanager Cofidis tipt op Van der Poel voor Parijs-Roubaix: "Hij was magistraal tijdens Ronde van Vlaanderen"

Mathieu van der Poel won de Amstel dan wel niet, hij blijft favoriet voor Parijs-Roubaix. De manager van een Cofidis twijfelt daar niet aan.

De teammanager bij Cofidis is ex-renner Cédric Vasseur, die bij Cyclism'Actu zijn favoriet naar voren schuift. "Van der Poel was magistraal tijdens de Ronde van Vlaanderen. De Amstel Gold Race was voor hem een gemiste kans. Vergis je niet, het was zijn doel om ook de Amstel te winnen. Het is enigszins geruststellend voor de anderen dat het bij zulke belangrijke afspraken ook bij hem mis kan lopen."

Desalniettemin maakt Van der Poel nog steeds een goede kans om te zegevieren in Parijs-Roubaix. "Ik geloof dat hij er echt op gebrand is om te winnen, want die koers staat nog niet op zijn palmares. Een verrassing kan altijd, maar mijn favoriet blijft Van der Poel."

MOGELIJK ALLEGAERT IN DE ONTSNAPPING

Bij Cofidis hebben ze zelf met een groot verlies te maken met het oog op die wedstrijd. "We hebben Walscheid verloren", alludeert Vasseur op de val van de Duitser op training. "Hij was op verkenning geweest, hij had het materiaal getest. Het geeft kansen aan de andere renners als Piet Allegaert om mee in de ontsnapping te gaan. We zitten niet bij de favorieten, maar we hopen te verrassen."