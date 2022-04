De Cauwer kijkt uit naar nieuwe bandendruksysteem: "Eigenlijk geen goed moment"

DSM gaat komend weekend waarschijnlijk Parijs-Roubaix rijden met het nieuwe bandendruksysteem van Scope. José De Cauwer heeft daar wel nog wat vragen bij...

Volgens Scope, de ontwikkelaar van het systeem, zou je 30 watt winst kunnen boeken door het verhogen of verlagen van de bandendruk. "Als het systeem goed werkt en het weegt niet te veel, dan kan dat zeker", zegt José De Cauwer bij Sporza. "Als je de bandendruk na een kasseistrook kunt verhogen, dan zal dat sowieso soepeler rijden. Omgekeerd geldt ook dat je met lagere druk vlotter over de kasseien rijdt."

Maar er zijn ook nadelen aan. "Een nadeel is wel dat je het systeem 250 kilometer moet meesleuren. Het gaat hier toch niet over een 30 gram of zo, maar een paar 100 gram."

En hij vraagt zich ook af of een wedstrijd als Parijs-Roubaix het juiste moment is om te inoveren. "Eigenlijk is dat geen goed moment om iets uit te proberen. Het product zou tegen dan al op punt moeten staan."