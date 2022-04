José De Cauwer analyseert de prestaties van Quick-Step: "Dan is er geen vuiltje aan de lucht" en "Daar heeft Patrick 100% gelijk"

Er is dit voorjaar al heel wat gezegd over Quick-Step - Alpha Vinyl, omdat de resultaten nog niet helemaal waren zoals verwacht. Maar reden tot paniek is er misschien toch niet?

"Patrick Lefevere zegt altijd dat hij de balans pas opmaakt na Luik-Bastenaken-Luik", aldus José De Cauwer in zijn analyse bij Sporza tijdens de Brabantse Pijl. Geen vuiltje aan de lucht "Het begint nu korterbij te komen, veel misstappen mogen er niet meer volgen. Maar als ze gebeuren, dan is dat ook niet te vermijden als je in de negatieve spiraal zit." "Als ze Parijs-Roubaix of Luik-Bastenaken-Luik winnen, dan is er geen vuiltje aan de lucht. En daar heeft Lefevere 100% gelijk in."