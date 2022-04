Parijs-Roubaix helemaal anders dan vorig jaar: "Nog nooit gezien"

Vorig jaar werd Parijs-Roubaix in het najaar in de gietende regen gereden. Dit jaar zou het totaal anders zijn.

Het parcours zal er zondag totaal anders bij liggen. "We profiteren van het werk dat we in oktober hebben gedaan", zegt parcoursbouwer Thierry Gouvenou aan Sporza.

"Dan kijk ik vooral naar het Bos van Wallers. Dat lag er vorige herfst mossig en drassig bij, maar we plukken nu de vruchten van de opkuiswerken in de herfst."

Zondag wordt alvast geen neerslag verwacht. "Bij regenweer elimineer je veel renners, zeker psychologisch. Bij droog weer liggen de kaarten anders. Het zal sneller gaan en het werk van de teams en het ploegenspel worden veel belangrijker. Ik herinner me niet dat de kasseien er al ooit zo droog en zo goed bij gelegen hebben.”