"Daar is hij veel in verbeterd": Remco Evenepoel oogst lof maar ook duw bij Turner wordt besproken

Remco Evenepoel werd zesde in de Brabantse Pijl, maar imponeerde ook al in het Baskenland. Lof is zeker op zijn plaats voor zijn huidig niveau.

In Extra Time Koers stonden ze stil bij hoe goed Evenepoel daalde in de Ronde van het Baskenland. "Er is veel gesproken over zijn handigheid in de koers. Je ziet dat hij daar toch een beetje vooruitgang in maakt. Ik wil er ook bij zeggen: in de afdaling van de Clasica San Sebastian die hij wint, was hij ook goed. De kwestie is misschien meer een afdaling rijden in het peloton. Dan is het meer posities kiezen", aldus Axel Merckx.

"Remco heeft niet veel in een groep gereden. Bij de jeugd zeker niet. Bij de profs is hij dat nu aan het leren." Dirk De Wolf pikt daarop in. "Het meeste is hij verbeterd door Iljo Keisse en Mørkøv. Door niet rechts of links het peloton te passeren, maar meer door het peloton naar voren te komen. Daar is hij veel in verbeterd."

© photonews

De Wolf merkt dus echt wel de progressie bij Evenepoel. "In zijn placement is Remco veel verbeterd. Al kan het nog veel beter, dat hebben we gezien op de kasseistroken in de Brabantse Pijl." Minder positief is de ex-renner over de lichte por die Evenepoel aan Turner gaf in de Vlaamse eendagskoers. "Dat moet eruit. Die gebaren moeten eruit."

Jan Bakelants denkt dat de Brit hem dat wel eens wil terugbetalen. "Als ze eens samen weg zijn en Remco demarreert, gaat Turner zich wel dubbel plooien om hem terug te halen. Dat zijn van die kleine gevoeligheden die spelen in het peloton." Evenepoel heeft zich bij Turner wel meteen geëxcuseerd voor zijn gebaar.