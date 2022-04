Italiaanse sprinter is de rapste in de eerste etappe in lijn in en slaat dubbelslag in Belgrade Banjaluka



In de Belgrade Banjaluka was de tweede etappe ook de eerste rit in lijn. Een Italiaanse sprinter zette die naar zijn hand en kon meteen een dubbelslag vieren. De etappe van Obrenovac naar Bijeljina, een rit van 122 kilometer, draaide uit op een massasprint met een peloton van een kleine honderd man. De 33-jarige Filippo Fortin bewees aan de meet dat hij zijn sprintsnelheid nog niet verloren heeft. Fortin versloeg de Polen Boguslawski en Rudyk. Het bezorgde de Italiaan meteen een dubbelslag, want door de bonificatieseconden neemt hij ook de leiderstrui over. Fortin is de enige renner die over Banaszek en Kaczmarek springt. Zij stonden bovenaan na de zege in de ploegentijdrit van hun ploeg HRE Mazowsze Serce Polski.



