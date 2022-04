Mathieu van der Poel spreekt over Wout van Aert in Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel verkende donderdag 15 kasseistroken van Parijs-Roubaix met zijn ploeg Alpecin-Fenix.

Vorig jaar nam Mathieu van der Poel voor de eerste keer deel aan Parijs-Roubaix. Hij werd derde, na Colbrelli en Vermeersch. De verkenning was, ondanks een lekke band, een succes.

“Ik heb me best wel geamuseerd”, zei Van der Poel aan Het Nieuwsblad. “Op de voorlaatste strook knalde ik echter vol op een steen en stond ik langs de kant met een lekke band. Ook dat is Parijs-Roubaix. Je hebt geluk nodig.”

Over het feit dat Wout van Aert ook meedoet, was de Nederlander vrij kort. “Met Wout aan de start komt er een favoriet bij, zoveel is duidelijk voor mij. Ik had bovendien verwacht dat hij aan de start zou staan, een verrassing is het dus niet. En als hij start, dan betekent het dat hij in orde zal zijn. Ik hou rekening met Wout, zoals je altijd rekening moet houden met Wout als hij ergens van de partij is.”