Wout van Aert openhartig: "Het was raar, en echt lastig"

Wout van Aert is er opnieuw bij in het peloton. En hij heeft veel zin om in Parijs-Roubaix te laten zien wat hij kan, zelfs in een dienende rol. Het waren namelijk geen makkelijke weken voor WvA.

De voorbije weken waren niet makkelijk voor Wout van Aert: "Ik kon weinig anders doen dan naar de koers kijken", geeft hij zelf aan in gesprek met zijn ploeg. "Ik zat in isolatie en kon weinig anders doen dan naar de koersen te kijken. Het was raar. Naar de koers kijken, was echt lastig." Balen "Ik zou graag nog iets maken van mijn voorjaar, dat dacht ik toen ook al. Dat ik al een paar keer won verzacht de pijn enigszins." "De koersen die ik per se wou winnen zijn in het water gevallen. Dat is echt balen. Ik ben blij dat ik er nu kan bij zijn, deze koersen ook missen zou meer pijn doen. Naar de Ronde en Amstel kijken vanuit de zetel was het niet helemaal."