Belg Lennert Teugels nieuwe leider in Belgrade Banjaluka, ritzege gaat naar een Pool

Lennert Teugels trekt de goede lijn door in de Belgrade Banjaluka. De Belg gaat zelfs als leider naar de slotetappe.

In de vierde rit van Doboj naar Prijedor was Teugels mee met de goede vlucht. Dat kon niet gezegd worden van Kaczmarek, die als leider aan de rit begonnen was. Uiteindelijk strandde het peloton op twaalf seconden. Dat tijdsverschil was net te groot voor de Pool om zijn plek bovenaan het algemeen klassement te behouden.

VREUGDE EN TREURNIS BIJ MAZOWSZE

Toch was het niet allemaal kommer en kwel voor HRE Mazowsze Serce Polski. Alan Banaszek won immers de sprint van de kopgroep van acht man en schreef zo de etappe op zijn naam. De Slovaak Per en de Duitser Reißig werden respectievelijk tweede en derde.

Teugels kwam als achste over de streep, maar die plek deed er minder toe. Belangrijk is wel dat Teugels aan de leiding gaat in het klassement met drie seconden voorsprong op Kaczmarek. Als de Belg van Tarteletto-Isorex in de slotrit kan standhouden, wint hij de Belgrade Banjaluka. Zijn ploegmaat Gianni Marchand staat derde in het klassement.