Van Aert benadrukt voorzichtig te zijn geweest met gezondheid: "Ik ben iemand die altijd wil koersen om te winnen"

De gezondheid laat hem toe om te koersen: dat is het belangrijkste voor Wout van Aert. Of winnen mogelijk is, dat zal de koers wel uitwijzen.

Er laten zich toch ook stemmen horen die zich afvragen of Jumbo-Visma en Van Aert geen risico nemen met de deelname van laatstgenoemde aan Parijs-Roubaix. "Met mijn gezondheid zijn we heel voorzichtig geweest. Het was een hele opluchting dat bij de cardio alles normaal bleek te zijn bij de maximale inspanning." Parijs-Roubaix is een supermooie koers Als Van Aert moet koersen in een andere rol dan normaal, zal dat ook voor hem wennen zijn. "Parijs-Roubaix is een supermooie koers en ik ben iemand die altijd wil koersen om te winnen. De keuze om te rijden is vooral om niet het gevoel te hebben om alles te missen." Zijn quarantaine heeft zijn conditie geen deugd gedaan. Desondanks blijft Van Aert een renner waar de concurrentie van denkt dat hij kan meedoen voor de zege in Roubaix. "Ik zal iets minder zijn, maar het is moeilijk te zeggen hoeveel minder. Ik ben gewoon blij dat ik er bij kan zijn."