Jarige Jasper Stuyven blikt terug op een moeilijke Parijs-Roubaix: "Nice birthday in hell"

Het was niet de ideale Parijs-Roubaix voor Jasper Stuyven, vooral omdat hij op het verkeerde moment een lekke band had.

Het was geen gemakkelijke dag in Parijs-Roubaix voor Jasper Stuyven. “Het was geen perfect scenario in het begin”, zegt Stuyven op de Twitteraccount van Trek-Segafredo. “Mads Pedersen en ik maakten een fout door zo ver achterin te zitten. Maar de jongens hebben een geweldige prestatie geleverd om terug te keren voorin. Al had ik die jongens liever later in de wedstrijd nog voorin gehad. Maar dat is Roubaix, he. In Roubaix is het pas voorbij als je de finish bent gepasseerd.”

Een lekke band gooide uiteindelijk roet in het eten. “Ik zat goed mee van voren en voelde me aardig goed. Iedereen in de groep was moe, net als ik. Ik wist dat ik niet de enige was. Toen ik aanviel kwamen Van Aert en Küng achter me aan. Dat was een goede groep.”

“Om dan lek te rijden, is een heel slecht moment en dat had ik liever niet gehad. Maar het is wat het is. Om eerlijk te zijn heb ik hier nog nooit lek gereden. Dit is de eerste en ik kan je verzekeren het is niet heel prettig. Maar zevende is een prima resultaat. Al met al was het een nice birthday in hell!”