Selecties Waalse Pijl: Ineos en Intermarché op zoek naar volgend huzarenstukje, ook andere teams klaar met huiswerk

Het is aftellen naar de Waalse Pijl en de teams sturen hun selecties de wereld in. Ineos en Intermarché komen alleszins met een pak vertrouwen aan de start.

Ineos leverde winnaar voor de laatste drie klassiekers. Gaat het in Hoei voor een 4 op 4? Dan is het waarschijnlijk Pidcock, Kwiatkowski of Martínez die voor de overwinning moet zorgen. Intermarché-Wanty-Gobert verbaast dit seizoen vriend en vijand. Het brengt woensdag onder meer Quinten Hermans aan de start. Hermans was vorig jaar de beste Belg in de Waalse Pijl.

Ook verschillende andere ploegen zijn klaar met hun huiswerk voor de Waalse Pijl, wat het vastleggen van de selectie betreft. Ook UAE, Jumbo-Visma, Astana, Cofidis, DSM, Israel-Premier Tech, Bike Exchange, Bingoal Pauwels Sauzen WB, TotalEnergies en Bora-Hansgrohe hebben hun selecties de wereld ingestuurd. Hieronder vind je de definitieve deelnemerslijst.

April 19, 2022

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 19, 2022

UAE is uiteraard de ploeg van Tadej Pogačar, één van de kanshebbers op de overwinning. Bingoal Pauwels Sauzen WB rekent woensdag onder meer op de Belgen Johan Meens, Remy Mertz, Kenny Molly en Tom Paquot.