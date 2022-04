Topfavoriet lijkt klaar voor Waals tweeluik: "Eindelijk nog eens normaal kunnen trainen"

De topfavoriet voor de Waalse klassiekers? Dat zal misschien wel Tadej Pogacar zijn. Wie is kwieker dan hem op snedige colletjes? Zelf is hij ook klaar voor de strijd.

Vorig jaar was Pogacar in de Ardennen al flink op dreef: "We keren terug met fantastische herinneringen. De zege in Luik pakken was een droom", aldus de Sloveen bij Belga.

Normaal trainen

"Na de Ronde van Vlaanderen heb ik de kasseienrit van de Tour de France verkend en daarna een paar dagen vrijaf gehad."

"Het was leuk om nog eens thuis te zijn en normaal te trainen. We gaan nu met een sterk team naar de Waalse klassiekers. De vorm is goed en we hebben een sterk team, waardoor we meerdere opties hebben. Dat is altijd een voordeel."