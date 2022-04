Remco Evenepoel spreekt zijn respect uit voor winnaar Waalse Pijl: "We hebben onze taak tot in de puntjes vervuld"

Remco Evenepoel vond dat ze bij Quick-Step hun taak perfect vervuld hadden. Dat de winnaar van de Waalse Pijl in een ander kamp zat, had dan vooral met diens sterkte te maken.

"We hebben als ploeg de perfecte koers gereden", analyseerde Evenepoel aan de aankomst op de Muur van Hoei. "We hebben onze taak tot in de puntjes vervuld. Op het einde was het man tegen man. Ik heb niet gezien wat er gebeurde op het einde. Ze hadde mij gevraagd om Julian Alaphilippe vooraan af te zetten op de laatste klim en dat heb ik gedaan. Ik weet ook dat ik niet het type renner ben om hier te winnen."

"Op zo'n aankomst is het de sterkste man die wint", beseft Evenepoel. "Dat bleek Dylan Teuns te zijn. We hebben alles gedaan voor Julian, maar ik vind dat iemand als Dylan het ook zeker verdient. Zijn Parijs-Roubaix tot het Bos van Wallers is een goede training geweest. Hij was ook al goed de weken voordien. Als hij niet lek rijdt in de Brabantse Pijl, doet hij daar ook zeker mee om te winnen. Chapeau voor hem."

LUIK-BASTENAKEN-LUIK EEN ANDERE KOERS

Zegt dit nu ook al iets voor Luik-Bastenaken-Luik? Daar komt Evenepoel ook aan de start. "Zondag is het toch een andere koers. Langere inspanningen en minder nervositeit in het peloton, omdat het een veel minder technisch parcours is."