Week van de waarheid voor Remco Evenepoel: "Geen fouten maken, niks willen forceren"

Remco Evenepoel heeft toegeleefd naar de Waalse klassiekers en wil zich daar duidelijk laten zien.

In de Brabantse Pijl was Remco Evenepoel duidelijk in beeld. “Waar hij de boel iets te hard wilde forceren maar nog niet helemaal hersteld was van de zware inspanningen in het Baskenland. Da's Remco, natuurlijk”, zegt ploegleider Klaas Lodewyck aan Het Laatste Nieuws.

Ook Julian Alaphilippe komt aan de start. “Het wordt zaak, niet alleen in de Waalse Pijl maar zeker ook zondag in Luik-Bastenaken-Luik, om onderling goed te communiceren, eerlijk te zijn tegenover elkaar en de juiste keuzes te maken. Het zijn op en top profs. Persoonlijk zie ik daar dus geen graten in.”

Wellicht ligt Luik-Bastenaken-Luik Evenepoel veel beter dan de Waalse Pijl. “Blijft hij de komende dagen recht en gezond, dan kan hij volgens mij nú al heel ver geraken. Het is niet meer zoals vroeger, dat je een Monument eerst een aantal keer moet hebben gereden voor je er kan scoren.”

“Als je goed bent, kun je overal winnen. Dat hebben al meerdere jonge talenten bewezen. Méér dan ooit wordt het in Luik een kwestie van geduldig zijn, geen fouten maken, niks te willen forceren zoals in de Brabantse Pijl. Slaagt hij daarin, dan rijdt hij zeker de finale.”