🎥 Wat koers al niet teweeg kan brengen: tweede in rituitslag in Ronde van de Alpen kan de tranen niet de baas

De emoties die de koers teweeg brengt, dat is het mooie aan de sport. Zelfs al zijn het tranen van ontgoocheling. Die waren er na de vierde rit in de Ronde van de Alpen.

In een video van Cycling Pro Net is te zien hoe Thibaut Pinot de pers toespreekt na zijn tweede plaats in de vierde etappe van de Ronde van de Alpen. Al heeft de Fransman eerst wel even een moment voor zichzelf nodig. De tranen staan immers in zijn ogen.

"Een overwinning had me goed gedaan", vertelde de renner van Groupama-FDJ. Daarmee verwees Pinot na de moeilijke jaren die hij achter de rug heeft, mede door blessureleed. De ronderenner tracht terug te knokken en weer zijn oude niveau te bereiken.

Pinot was in deze etappe in de Alpen de sterkste van de vroege vlucht. In de finale passeerde één klimmer hem echter nog: Miguel Ángel López. Geen overwinning dus voor Pinot, wel een zure tweede plek.