Remco Evenepoel kan volgens Philippe Gilbert Luik-Bastenaken-Luik dit jaar al winnen

Naar aanleiding van Luik-Bastenaken-Luik bracht Het Laatste Nieuws Philippe Gilbert en Remco Evenepoel samen voor een dubbelinterview. Evenepoel kan volgens Gilbert Luik-Bastenaken-Luik in de toekomst zeker winnen. Evenepoel is vooral jaloers op de regenboogtrui van Gilbert.

Zondag is het Luik-Bastenaken-Luik. In de aanloop daarvan bracht Het Laatste Nieuws Philippe Gilbert en Remco Evenepoel samen. Voor Gilbert is het zijn laatste. Evenepoel zal debuteren. Gilbert wil vooral genieten van zijn laatste Luik-Bastenaken-Luik en vooral plezier hebben.

Voor beiden is Luik-Bastenaken-Luik een van de mooiste koersen van het jaar, maar volgens Gilbert mist het wel een beetje de magische sfeer zoals in de Vlaamse klassiekers. Behalve dan in 2011, toen Gilbert won en iedereen alleen maar de winst van hem verwachtte.

KORTERE CARRIERES

Gilbert ziet Evenepoel in de toekomst zeker eens in Luik winnen. Minstens 1 keer. Hij denkt dat het dit jaar al mogelijk is. Hij verwijst naar zijn prestaties in de Ronde van het Baskenland en naar Evenepoels bloedvorm.

Evenepoel ziet zichzelf niet zo'n lange carrière als Gilbert maken. Gilbert zit al 20 jaar in het profpeloton. Evenepoel vindt dat er op enkele jaren tijd veel veranderd is. Volgens hem gaat alles sneller en harder, waardoor carrières korter zullen worden. Hij ziet zichzelf niet meteen doorgaan tot zijn 38e. Een 15-jarige carrière vindt hij ook al mooi.

KEUZES

Volgens Gilbert kan Evenepoel alles aan, maar zal er ook veel afhangen van de keuzes die Evenepoel later zal maken. Hij zal moeten kiezen voor het groterondewerk of voor kortere rittenkoersen en het eendagswerk.

Om af te sluiten liet Evenepoel ook weten dat hij jaloers is op de regenboogtrui die Gilbert heeft.