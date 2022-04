Intermarché-Wanty-Gobert neemt 3 Belgen mee naar de Ronde van Romandië

Morgen start Intermarché-Wanty-Gobert met 3 Belgen in de Ronde van Romandië. Daarbij zit ook Quinten Hermans. De 2 andere zijn Laurens Huys en Baptiste Planckaert.

Onder meer ook Rein Taaramäe en Louis Meintjes zijn de speerpunten voor de ploeg. Taaramäe won vorig jaar de Prijs van de Strijdlust.

These seven riders will be chasing a first win on Swiss soil for the team this week @TourDeRomandie⤵️



🇫🇷 @TheoDelacr0ix

🇧🇪 @Quintenhermans

🇧🇪 @huys_laurens

🇩🇰 Julius Johansen

🇿🇦 @LouisMeintjes

🇧🇪 Baptiste Planckaert

🇪🇪 Rein Taaramäe



