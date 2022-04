Lotto-Soudal neemt 4 Belgen mee naar de Ronde van Romandië

Morgen start met een proloog van 5 km in Lausanne de Ronde van Romandië. Lotto-Soudal heeft zijn selectie van 6 renners bekend gemaakt.

Ze nemen 4 Belgen mee: Steff Cras, Harm Vanhoucke, Sébastien Grignard en Viktor Verschaeve. Ook de Brit Matthew Holmes en de Australiër Harry Sweeny zitten in de selectie.

We're heading to beautiful Switzerland for the #TDR2022, which kicks off with a 5 km prologue in Lausanne tomorrow! ⏱️🇨🇭 pic.twitter.com/0depDB7iNa