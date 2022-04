Na zege in Luik-Bastenaken-Luik: buitenlandse pers is lyrisch over Remco Evenepoel

Ook in het buitenland is de zege van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik niet onopgemerkt voorbijgegaan. "Hij was volledig ontketent", schrijft Cyclingnews. La Gazzetta dello Sport: "Hij is opnieuw geboren na 2 jaar duisternis."

De overwinning van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik heeft de buitenlandse pers ook gezien. "In Luik raden ze altijd aan om te wachten en je krachten te sparen", zegt Cyclingnews. "Maar niet zo voor Evenepoel. Hij viel aan op Côte de La Redoute en de rest zag hem pas na de finish terug. Hij was volledig ontketent."

In Italië dachten ze meteen aan 2 jaar geleden, toen Evenepoel in de Ronde van Lombardije in een ravijn viel. "Hij heeft daar de ogen in de ogen gekeken", schrijft La Gazzetta dello Sport. "Met zijn overwinning in Luik begint vandaag na een lange weg het tijdperk Remco. Zijn terugkeer was niet makkelijk, maar gisteren werd hij opnieuw geboren na 2 jaar duisternis."

Het Spaanse Marca schrijft dan weer: "Na zijn zege in Luik kan je geen negatieve woorden meer over Evenepoel schrijven. Hij behoort nu al tot de groteren." En ook het Spaanse AS, ten slotte, heeft ook nog mooie woorden voor Evenepoel: "Dit gaat zeker niet zijn laatste overwinning zijn. Het gaat hem nog verder katapulteren."