VOORBESCHOUWING: De Ronde van Romandië geeft het startschot van het 2e deel van het wielerseizoen

Traditiegetrouw begint het 2e deel van het wielerseizoen met de Ronde van Romandië. Dan zijn er de belangrijke rittenkoersen en de klassementsrenners zullen meer op de voorgrond komen. In Romandië is Geraint Thomas de titelverdediger.

Met Luik-Bastenaken-Luik is het voorjaar gedaan. Het tweede deel van het seizoen zal vanaf nu aanbreken. Morgen begint al de Ronde van Romandië. Het is de eerste rittenkoers. Vele zullen nog volgen. Dat wil dus zeggen dat vooral de klassementsrenners aan zet zullen komen.

De Ronde van Romandië telt 6 etappes en duurt tot 1 mei. De 1e dag staat er in de straten van Lausanne een proloog van 5 km op het progromma. Daarna staan er 3 etappes over glooiende wegen op het programma. De 4e etappe is een bergrit met aankomst bergop in Zinal. De laatste etappe is een klimtijdrit van Aigle naar Villars.

GROF GESCHUT

De titelverdiger is Geraint Thomas. Ook dit jaar doet hij opnieuw mee. Hij krijgt onder meer Laurens De Plus ter ondersteuning. Thomas zal onder meer concurrentie krijgen van Jumbo-Visma. Met Steven Kruijswijk en Sepp Kuss hebben ze stevig geschut voor in de bergen.

Bij Bahrain-Victorious is Damiano Caruso de kopman. Hij won onlangs de Ronde van Sicilië. Hij krijgt onder meer Dylan Teuns mee. Groupama-FDJ rekent op Thibaut Pinot die in de Ronde van de Alpen zijn eerste koers sinds lang won.

Dan zijn er ook nog Aleksandr Vlasov die 3e werd in de Waalse Pijl en de Ronde van het Baskenland, de taaie Rigoberto Uran en Michael Woods.

Bij Team UAE Emirates is het ook uitkijken naar wat Marc Hirschi kan. Ook Brandon McNulty rijdt mee voor de ploeg van de Emiraten.

**** Aleksandr Vlasov

*** Rigoberto Uran - Michael Woods

** Damiano Caruso - Thibaut Pinot - Geraint Thomas

* Brandon McNulty - Steven Kruijswijk - Marc Hirschi - Dylan Teuns